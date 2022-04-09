«Я глотаю зонд каждый год»: как пережить ФГДС

Читательница «Рамблер» рассказала, как и зачем она сдает ФГДС каждый год.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Антонина (имя изменено), 32 года

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В детстве, лет в 10, у меня был гастрит. Казалось, он есть у всех: друзья питались быстрорастворимой лапшой, родители любили острую еду. Оказалось, что нет, и «повезло» только мне. Живот периодически болел, иногда случалась изжога, рефлюкс желудка, отрыжка были, но не стабильно и не одновременно.

Полноценный гастрит вернулся как раз спустя лет 10. В 22 года я переехала из небольшого провинциального городка в Москву. Мне повезло: я устроилась на хорошую должность в крупную компанию. Работала 24/7, работы было много, все было в новинку. Иногда забывала нормально поесть. Много переживала, много беспокоилась о будущем. Не скажу, что я плохо питалась. Наверное, ходила в фастфуд чуть больше обычного, так как в родном городе этого нет. Но в остальном ничего необычного.

Как я поняла позднее, рецидив гастрита случился из-за стресса. Потом уже что «спусковым крючком» может стать продолжительный стресс, депрессивные состояния, заедание проблем. Все это у меня как раз было.

Как проходит ФГДС

Я попала в больницу с острым гастритом, меня отвезли на скорой. В клинике сказали, что нужно делать ФГДС, то есть глотать зонд.

Делать процедуру надо натощак. Пожалуй, это самое грустное. Живот и так болит, так еще и есть нельзя. У кабинета сидели бабушки и девушки, сильно переживали, кто-то даже плакал. Некоторые выходили в слезах из кабинета.

Я была спокойна, так как мне делали ФГДС давно в детстве. Воспоминаний особых не осталось: помню лишь то, что брыкалась на этом столе как карась. Было не больно, но противно.

Сама процедура прошла очень быстро. Меня опросили, я легла на стол, медсестра положила под рот салфетку. Побрызгали в рот анестезией: средство горьковатое, но зато горло перестает что-то чувствовать.

Дальше все было просто: поставили в рот резиновый кружочек, и через него стали заводить резиновый зонд толщиной с мизинец. Я боялась, что зонд будет пахнуть резиной, как в детстве, но этого не было. Все было чисто, стерильно и без запахов.

Процедура прошла быстро: завели зонд в горло секунд за 5, еще 5 его пропускали дальше. Секунд 30 — осмотр, секунд 5 его вынимают. Итого процедура занимает меньше минуты.

Главное — ровно дышать носом и не бояться, что вы будете как-то противно или плохо выглядеть. Не вы первый, не вы последний, врачи видали разное. Вы будете лежать, пускать слюни и смотреть на доктора грустными глазами. Это нормально! Зато будете здоровы.

ФГДС — не больно, скорее противно и немного обидно, что не можешь ничего контролировать. Рвотный рефлекс силой ума не отменишь, и какие-то реакции конечностей тоже. Я могу лежать и думать о том, чем заняться вечером, а тело брыкается.

Врачи, которые проводят процедуру, обычно очень добрые и понимающие. Они знают, что никому это не нравится, и приободряют, называют умницей, гладят по руке, говорят, сколько еще осталось. Может, мне так повезло.

Зачем сдавать ФГДС каждый год

После того случая у меня было еще несколько воспалений гастрита, и врачи посоветовали проходить процедуру ФГДС каждый год. Обычно гастрит «просыпается» весной. Если чувствую знакомые ощущения, иду к врачу. Он выписывает направление, я иду и делаю процедуру. Нужно это, чтобы следить за динамикой болезни: наблюдать, нет ли язв или заброса желчи.

Если бы был выбор, я бы не делала ФГДС так часто. Однако я не хочу испортить здоровье, и потом бегать по врачам, пытаясь все исправить. Профилактика — лучшее лечение, как по мне.

Последние годы желудок беспокоит меньше, поэтому необходимость в регулярной процедуре ФГДС отпала. Если возникнут снова, без проблем пойду. ФГДС — не самая приятная процедура, но зато очень быстрая, и результаты можно узнать сразу. Это лучше, чем мучаться болями и гадать себе диагноз.