Неврологи назвали нетипичные симптомы болезни Паркинсона

Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга имени Бехтеревой, невролог Ирина Милюхина рассказала о 14 нетипичных проявлениях болезни Паркинсона. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Доктор Питер".

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По словам медика, к симптомам можно отнести проблемы с желудком, нарушение обоняния, ухудшение настроения, проблемы со сном, эректильную дисфункцию у мужчин. Также Милюхина рекомендует не игнорировать такие сигналы организма, как болевой синдром в суставах без видимых причин, тремор, "неслушающиеся" руки и ноги, нарушение мелкой моторики.

Заместитель директора НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Владимир Михайлов также поделился ранними признаками развития болезни Паркинсона: психические расстройства, нарушения памяти, внимания или интеллекта, повышенная тревожность, депрессия, изменение в поведении или галлюцинации.

Врачи также отмечают, что за последние годы заболевание значительно помолодело. И теперь даже 40-летние люди имеют все шансы с ним столкнуться.

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