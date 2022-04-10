Кардиолог назвал опасные последствия гиподинамии

Врач-кардиолог Владимир Иванов рассказал, что гиподинамия, или малоподвижный образ жизни может приводить к бесплодию и простатиту, а также к ряду серьезных хронических заболеваний. Этим он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам медика, самая распространенная проблема — ожирение:
"Ожирение — это бич нашего времени, который в первую очередь связан с гиподинамией. Кроме того, на фоне лишнего веса развиваются параллельно атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония. Все эти сопутствующие болезни — путь к инфарктам и инсультам, а как следствие — к летальному исходу".
Также малоподвижный образ жизни приводит к повышению уровня глюкозы и, как следствие, сахарному диабету, а также к развитию заболеваний опорно-двигательной системы.
"Сидение на месте приводит к нарушению минерального обмена в костях, раннему старению, потому что тонус кожи и мышц начинает теряться. Хочу отдельно отметить: нередко именно отсутствие физической нагрузки приводит к тому, что здоровые женщины становятся бесплодными, ведь долгое сидение провоцирует застойные процессы и недостаточное снабжение кровью внутренних органов",
— рассказал Иванов.
Медик добавил, что для того, чтобы избежать подобных проблем, необходимо обращаться к любой аэробной нагрузке: бег, посещение бассейна, использование велосипеда. Благодаря ней организм получает максимальное количество кислорода. Однако эксперт отметил, что такими способами физической нагрузки могут заниматься те, у кого нет никаких противопоказаний.