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58 минут назад

Кардиолог назвал опасные последствия гиподинамии

Мария Иглина

Врач-кардиолог Владимир Иванов рассказал, что гиподинамия, или малоподвижный образ жизни может приводить к бесплодию и простатиту, а также к ряду серьезных хронических заболеваний. Этим он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Кардиолог назвал опасные последствия гиподинамии
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, самая распространенная проблема — ожирение:

"Ожирение — это бич нашего времени, который в первую очередь связан с гиподинамией. Кроме того, на фоне лишнего веса развиваются параллельно атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония. Все эти сопутствующие болезни — путь к инфарктам и инсультам, а как следствие — к летальному исходу".

Также малоподвижный образ жизни приводит к повышению уровня глюкозы и, как следствие, сахарному диабету, а также к развитию заболеваний опорно-двигательной системы.

"Сидение на месте приводит к нарушению минерального обмена в костях, раннему старению, потому что тонус кожи и мышц начинает теряться. Хочу отдельно отметить: нередко именно отсутствие физической нагрузки приводит к тому, что здоровые женщины становятся бесплодными, ведь долгое сидение провоцирует застойные процессы и недостаточное снабжение кровью внутренних органов",

— рассказал Иванов.

Медик добавил, что для того, чтобы избежать подобных проблем, необходимо обращаться к любой аэробной нагрузке: бег, посещение бассейна, использование велосипеда. Благодаря ней организм получает максимальное количество кислорода. Однако эксперт отметил, что такими способами физической нагрузки могут заниматься те, у кого нет никаких противопоказаний.

Ранее сомнолог рассказал, как восстановить режим сна.

ЗОЖ,Владимир Иванов,
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