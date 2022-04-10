Кардиолог назвал опасные последствия гиподинамии

Врач-кардиолог Владимир Иванов рассказал, что гиподинамия, или малоподвижный образ жизни может приводить к бесплодию и простатиту, а также к ряду серьезных хронических заболеваний. Этим он поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

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По словам медика, самая распространенная проблема — ожирение:

"Ожирение — это бич нашего времени, который в первую очередь связан с гиподинамией. Кроме того, на фоне лишнего веса развиваются параллельно атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония. Все эти сопутствующие болезни — путь к инфарктам и инсультам, а как следствие — к летальному исходу".

Также малоподвижный образ жизни приводит к повышению уровня глюкозы и, как следствие, сахарному диабету, а также к развитию заболеваний опорно-двигательной системы.

"Сидение на месте приводит к нарушению минерального обмена в костях, раннему старению, потому что тонус кожи и мышц начинает теряться. Хочу отдельно отметить: нередко именно отсутствие физической нагрузки приводит к тому, что здоровые женщины становятся бесплодными, ведь долгое сидение провоцирует застойные процессы и недостаточное снабжение кровью внутренних органов",

— рассказал Иванов.