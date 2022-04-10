Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна

Сомнолог Павел Кудинов дал рекомендации по восстановлению режима сна после выходных дней или каникул. Об этом эксперт рассказал в интервью "Пятому каналу".

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По словам Кудинова, существуют две основные причины, которые влияют на нарушение сна: тревожные и депрессивные состояния и социальный джетлаг.

Социальный джетлаг возникает, когда человек сбивает режим сна осознанно. Это происходит, если он решает подольше отдохнуть и лечь спать позже.

Что же касается лекарств, то специалист не рекомендует подобным образом восстанавливать режим, поскольку медикаменты не решают проблему, а лишь ее маскируют.

"Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ",

— заявил Кудинов.

Он также отметил, что если бессонница связана с психическими расстройствами, то следует обратиться к психотерапевту.