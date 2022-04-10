Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна

Сомнолог Павел Кудинов дал рекомендации по восстановлению режима сна после выходных дней или каникул. Об этом эксперт рассказал в интервью "Пятому каналу".
По словам Кудинова, существуют две основные причины, которые влияют на нарушение сна: тревожные и депрессивные состояния и социальный джетлаг.
Социальный джетлаг возникает, когда человек сбивает режим сна осознанно. Это происходит, если он решает подольше отдохнуть и лечь спать позже.
Что же касается лекарств, то специалист не рекомендует подобным образом восстанавливать режим, поскольку медикаменты не решают проблему, а лишь ее маскируют.
"Восстановление режима сна — это создание режима сна. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ",
— заявил Кудинов.
Он также отметил, что если бессонница связана с психическими расстройствами, то следует обратиться к психотерапевту.