Врач заявила о подъеме заболеваемости ОРВИ

"Заболеваемость действительно подросла, конец марта и начало апреля — это типичное время. Ковид сейчас есть, но его меньше. Сейчас распространен ОРВИ, который похож на грипп — высокая температура, которая держится продолжительное время, кашель, насморк, характерна ломота. В группе ОРВИ около 200 типов вирусов, именно этот сейчас распространен среди взрослых и детей. В нем ничего страшного нет, нужно просто переждать эту температуру".