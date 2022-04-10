Врач заявила о подъеме заболеваемости ОРВИ

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева предупредила, что с приходом тепла россияне стали больше простужаться. По словам медика, обманчивая погода весной часто становится причиной острых респираторных заболеваний. Этим она поделилась в беседе с "Лентой.ру".
Ирина Ярцева рассказала, что сейчас доминирует смешанный вид инфекции:
"Заболеваемость действительно подросла, конец марта и начало апреля — это типичное время. Ковид сейчас есть, но его меньше. Сейчас распространен ОРВИ, который похож на грипп — высокая температура, которая держится продолжительное время, кашель, насморк, характерна ломота. В группе ОРВИ около 200 типов вирусов, именно этот сейчас распространен среди взрослых и детей. В нем ничего страшного нет, нужно просто переждать эту температуру".
Специалист также отметила, что пик заболеваемости может случиться уже через несколько недель. А чтобы этого избежать необходимо следить за сном, питанием, организмом в целом.