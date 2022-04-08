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1 час назад

ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма COVID-19

Даша Краснова

О распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным специалистов, заразность этого штамма может быть выше на 10% в сравнении с омикроном. Однако эта теория требует дальнейшего подтверждения, подчеркнули ученые организации.

В ВОЗ указали, что следят и оценивают риски для здоровья населения, который связан с рекомбинантными вариантами, наряду с другими штаммами коронавируса.

До этого мы рассказывали, что происходит с коронавирусом в Китае сейчас.

Коронавирус,Видео,ВОЗ,
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