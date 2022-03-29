Китай закрывается: что происходит с коронавирусом сейчас

В Китае зафиксирована новая вспышка COVID-19. В стране выявили 3602 случая острой формы заболевания, при этом большинство людей заразились именно в Китае, а не привезли инфекцию из-за границы. "Рамблер" выяснил, что происходит с коронавирусом сейчас.

Новая вспышка вызвана штаммом "стелс-омикрон" — разновидностью коронавируса, которую гораздо труднее обнаружить при диагностике.

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Некоторые российские врачи считают, что на вспышку вируса повлияла строгость ограничительных мер Китая. Это привело к нулевой терпимости к коронавирусной инфекции и низкому коллективному иммунитету. Однако отрицать вероятность новой волны коронавируса в России нельзя.

Член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков полагает, что в правительстве уже готовятся к новой волне COVID-19. Снизить потенциальную опасность "стеллс-омикрона" может только что завершившаяся волна "омикрона", когда болел каждый второй россиянин, и соответственно выработал иммунитет.

«Эта более заразная модификация омикрона, которая уже вызвала вспышки в Великобритании, Дании, Голландии и других странах Европы. В России только что прошла большая волна омикрона, сформировался иммунитет, поэтому новая волна у нас может быть только месяца через два или три», — отметил он.

По мнению вирусолога, прекращение авиасообщения с Европой замедлит приход новой волны коронавируса в Россию, массовых смертей врачи также не ожидают.

«В основном симптомы у людей будут как при простудном заболевании, доля тяжелых случаев будет как при сезонном гриппе. Хотя грипп — это не самое безобидное заболевание, болеть в основном будут легко», — добавил Чумаков.

Главное отличие "стеллс-омикрона" в более высокой контагиозности. Ученые считают, что новый штамм может быть на 30–50% заразнее предыдущих. Среди симптомов ничего все та же высокая температура, кашель, у многих пациентов наблюдается боль в горле. Новый штамм также заражает детей и подростков.

Ученые все еще не решаются говорить, по какому сценарию будет развиваться коронавирус. В одном случае, это может быть трансформация болезни до сезонного заболевания. В другом, повторения пандемии.