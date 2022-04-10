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2 часа назад

Ученые научились в два раза лучше предсказывать инсульт

Катя Кобышева

Ученые создали новый метод анализа крови, позволяющий определять риск сердечного приступа и инсульта. О успехах американской компании SomaLogic сообщает The Guardian.

Ученые научились в два раза лучше предсказывать инсульт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основе метода измерение содержания белков в крови. Ученые на специализированном оборудовании изучили около 5000 белков в образцах плазмы крови свыше 22 тысяч пациентов. В ходе исследования было выявлено 27 белков.

Данный тест поможет предположить, насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет. Также анализ позволит понять, работает ли предложенная пациенту схема лечения и насколько эффективны препараты, которые он принимает.

Отдельно ученые отметили, что эффективность нового теста в два раза выше, чем та система для оценки рисков, которая использовались для этих целей ранее. Некоторые клиники США уже начали применять этот метод.

Кардиолог назвала привычки, ускоряющие старения сердца.

Болезни и лекарства,
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