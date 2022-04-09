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3 часа назад

Кардиолог назвала привычки, ускоряющие старения сердца

Мария Каткова

Врач-кардиолог Екатерина Племянникова рассказала, что существуют привычки, которые могут существенно ускорить старение сердца и сосудов. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Кардиолог назвала привычки, ускоряющие старения сердца
Фото: РамблерРамблер

Племянникова рассказала, что курение делает кровь более вязкой и может повреждать сосуды. Даже пассивное курение может привести к раннему развитию атеросклероза.

Кардиолог рассказала, что опасен может быть и сидячий образ жизни. Он становится причиной роста веса, повышения давления и уровня холестерина в крови. Стоит также следить за питанием, например, организовывать последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Она посоветовала спать по 7-8 часов в день, а также избегать стресса. Эти вещи могут стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, гипертонии, аритмии и спазма сосудов.

"Лучшим способом борьбы со стрессом является хорошее хобби, занятие спортом. Когда тренировка проходит до "первого пота", тогда "сгорают" гормоны стресса и не развивается болезнь"

Ранее сообщалось, что нарколог рассказал, что будет, если смешать кофеин и алкоголь.

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