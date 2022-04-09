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22 минуты назад

Нарколог рассказал, что будет, если смешать кофеин и алкоголь

Мария Каткова

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал о том, действительно ли кофеин оказывает отрезвляющее действие на организм при алкогольном опьянении. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарколог рассказал, что будет, если смешать кофеин и алкоголь
Фото: РамблерРамблер

Специалист отметил, что такая смесь может действительно нанести вред здоровью. После употребления кофеина человек может выпить еще большую дозу алкоголя.

"Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия"

При смешивании кофеина и алкоголя может перевозбудиться нервная система человека, что может стать причиной смерти от остановки сердца.

Ранее сообщалось, что отоларинголог рассказал о пользе кофе при насморке.

Новости,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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