Нарколог рассказал, что будет, если смешать кофеин и алкоголь

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал о том, действительно ли кофеин оказывает отрезвляющее действие на организм при алкогольном опьянении. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист отметил, что такая смесь может действительно нанести вред здоровью. После употребления кофеина человек может выпить еще большую дозу алкоголя.
"Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия"
При смешивании кофеина и алкоголя может перевозбудиться нервная система человека, что может стать причиной смерти от остановки сердца.
Ранее сообщалось, что отоларинголог рассказал о пользе кофе при насморке.