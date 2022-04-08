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25 минут назад

Отоларинголог рассказал о пользе кофе при насморке

Мария Иглина

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Сергей Рязанцев заявил, что употребление кофе может помочь при приступе холодового насморка, который появляется при перепадах температуры. Слова эксперта приводит портал "Доктор Питер".

Отоларинголог рассказал о пользе кофе при насморке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Холодовой насморк, или вазомоторный ринит, обычно проявляется, когда человек попадает в теплое помещение с улицы. К причинам такого насморка относят чувствительность нервной системы к перепадам режима температуры воздуха.

"Кофеин может провоцировать выброс в кровь гормона адреналина, а он в свою очередь приводит не только к учащенному сердцебиению или росту артериального давления, но и к сужению кровеносных сосудов",

— пояснил Рязанцев.

По словам эксперта, кофеин оказывает такое же воздействие, как и сосудосуживающие капли. А чтобы справиться с неприятными симптомами, необходимо тренировать сосуды носа, например при помощи контрастного душа для лица.

Ранее сосудистый хирург перечислил три признака тромба.

Новости,Сергей Рязанцев,
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