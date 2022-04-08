Сосудистый хирург перечислил три признака тромба

Профессор Винсент Нури, сосудистый хирург Медицинского центра Балтимора, объяснил, как понять, что в ноге образовался тромб. Его слова передает Eat This, Not That.

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По его словам, существует три признака, которые могут свидетельствовать о появлении тромба. Среди них отек конечностей, который часто сопровождается неприятными болевыми ощущениями, покраснением кожи (эритремой) и повышением температуры тела в этом месте. Болезненные симптомы обычно проявляются на голенях и бедрах ног.

Нури напомнил, что образовавшийся тромб смертельно опасени может стать причиной инсульта или остановки сердца. Он призвал обратиться к врачу, если были замечены подобные признаки. Если на ноге появилась воспаленная твердая шишка, и при этом на конечность невозможно наступить, также необходимо обратиться к врачу.