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2 часа назад

Перечислены симптомы "слабых сосудов"

Стелла Шмель

Кардиолог Ирина Васильева перечислила симптомы "слабых сосудов". Ее слова приводит "Медикфорум".

Перечислены симптомы "слабых сосудов"
Фото: unsplash.com/@hieptltb97unsplash.com/@hieptltb97

Признаками слабых сосудов могут служить онемение и покалывание конечностей, часто отекающие стопы, лодыжки и голени, а также холодная кожа.

"Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью",

- заявила врач.

Васильева рассказала, что причинами "слабых сосудов" могут быть разными. Наиболее часто встречающимися из них считают атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет, избыточный вес, курение.

Ранее мы писал, что были названы четыре главных убийцы сосудов.

Новости,Ирина Васильева,
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