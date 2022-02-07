Названы четыре главных убийцы сосудов

Стало известно, какие четыре фактора ученые называют разрушительными для сосудов. Об этом пишет Focus со ссылкой на медицинского директора Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле. Он считает, что это сахар, холестерин, курение и высокое кровяное давление.

Врач отметил, что никотин приводит к сужению сосудов, это препятствует кровоснабжению отдельных участков организма.

Повышенный уровень сахара в крови врач считает одним из факторов, плохо влияющих на сосуды. По его мнению, это приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина.

А холестерин откладывается под сосудистыми клетками и с течением лет затвердевает в артериях.

Из-за высокого кровяного давления, считает медик, сосуды могут попросту лопнуть.

Чтобы сохранить здоровье организма, важно контролировать питание, заниматься спортом и следить за показателями своего тела.