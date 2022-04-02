Терапевт рассказала, у кого долго заживают ссадины

Чаще всего порезы и ссадины долго заживают у людей, страдающих анемией, сахарным диабетом и атеросклерозом сосудов. Об этом рассказала Татьяна Романенко, главный врач клиники «Твой доктор» и терапевт, в интервью для URA.RU.

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«Если раны, порезы долго заживают, это может быть связано с анемией, сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов, дифтириозом. Причин может быть масса. Все зависит от того, на каком месте долго заживают раны, но это наиболее вероятные причины», — подчеркнула Татьяна Романенко.

Также заживление ссадин осложняют инфекции. Так часто происходит при плохой обработке раны. Кроме того, по словам Татьяны Романенко, есть еще несколько важных факторов, которые влияют на скорость заживления порезов.

Например, это возраст. Ссадины у детей заживают гораздо быстрее, чем у пожилых людей, из-за активного обмена веществ и отсутствия побочных заболеваний. Также имеет значение вес человека.

«Чем толще люди, больше у них вес, естественно, тем хуже у них идут обменные процессы, снижается регенерация ткани и очень часто присоединяется инфекция», — уточнила эксперт.

Имеет значение и кровообращение.

«Если мы говорим про ноги или руки и у человека есть атеросклероз, то рана будет хуже заживать, то есть, нарушен приток крови. То же самое плохое заживление раны, если нарушен приток крови, и если нарушен отток, когда есть проблемы со стороны вен», — объяснила Татьяна Романенко.