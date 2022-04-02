Врач перечислил вредные и полезные продукты при диабете

Главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в беседе с РИА Новости перечислил продукты, употребление которых необходимо сократить диабетикам, и те, которые могут принести пользу.

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Прежде всего эксперт подчеркнул опасность для людей, больных диабетом, меда, сахара, варенья и соков. То есть продуктов, содержащих большое количество легкоусвояемых углеводов, а также тех, где много животных жиров (сало, жирные сорта мяса, копченое мясо).

Они приводят к резкому повышению сахара крови,

— отметил эндокринолог.

Также не стоит злоупотреблять жареными продуктами, которые, по словам Анциферова “могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения”.

Вместо этого врач посоветовал включить в рацион побольше овощей (кроме бобовых и картофеля), фруктов, нежирные сорта мяса и творога, индейку, рыбу и белок яйца.

Также Анциферов напомнил о диабетикам о необходимости использовать вместо сахара сахарозаменители.

Это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета.

— подчеркнул врач.