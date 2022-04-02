Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

Врач перечислил вредные и полезные продукты при диабете

Мария Кимакович

Главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов в беседе с РИА Новости перечислил продукты, употребление которых необходимо сократить диабетикам, и те, которые могут принести пользу.

Врач перечислил вредные и полезные продукты при диабете
Фото: unsplash.comunsplash.com

Прежде всего эксперт подчеркнул опасность для людей, больных диабетом, меда, сахара, варенья и соков. То есть продуктов, содержащих большое количество легкоусвояемых углеводов, а также тех, где много животных жиров (сало, жирные сорта мяса, копченое мясо).

Они приводят к резкому повышению сахара крови,

— отметил эндокринолог.

Также не стоит злоупотреблять жареными продуктами, которые, по словам Анциферова “могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения”.

Вместо этого врач посоветовал включить в рацион побольше овощей (кроме бобовых и картофеля), фруктов, нежирные сорта мяса и творога, индейку, рыбу и белок яйца.

Также Анциферов напомнил о диабетикам о необходимости использовать вместо сахара сахарозаменители.

Это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета.

— подчеркнул врач.

Ранее диетолог объяснила опасность зависимости от кофе.

ЗОЖ,Михаил Анциферов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители