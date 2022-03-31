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2 часа назад

Диетолог объяснила, почему зависимость от кофе опасна

Катерина Саломе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова раскрыла опасность кофейной зависимости. Слова эксперта приводит Ura.ru.

Диетолог объяснила, почему зависимость от кофе опасна
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, при употреблении 8-10 чашек кофе в день происходит перевозбуждение нервной системы. У человека нарушается сон, снижается работоспособность, ухудшается восприимчивость. Также может появиться изжога, а у мужчин возникают трудности с эрекцией.

«А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс»,

— подчеркнула врач.

Ранее мы писали о том, что диетологи рассказали об опасности семечек.

ЗОЖ,
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