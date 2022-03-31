Врач перечислила факторы развития рака желудка

Гастроэнтеролог Мария Лопатина перечислила факторы, при которых может развиться рак желудка. Ее слова приводит «Доктор Питер».

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Инфекция Helicobacter pylori и наследственная предрасположенность — два основных фактора, способствующих развитию онкологического заболевания желудка, утверждает врач. Также, по ее словам, спровоцировать появление рака могут дефицит витамина С, избыточный вес, малая подвижность и злоупотребление алкоголем и сигаретами.

Доктор подчеркнула, что в группы высокого риска входят пациенты старше 50 лет и те, у кого ранее обнаруживали предраковые заболевания. Наиболее подвержены этому онкологическому заболеванию люди со второй группой крови, добавила эксперт.

Ранее мы писали о том, что ученые создали управляемые бактерии для борьбы с раком.