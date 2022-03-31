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2 часа назад

Врач перечислила факторы развития рака желудка

Катерина Саломе

Гастроэнтеролог Мария Лопатина перечислила факторы, при которых может развиться рак желудка. Ее слова приводит «Доктор Питер».

Врач перечислила факторы развития рака желудка
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Инфекция Helicobacter pylori и наследственная предрасположенность — два основных фактора, способствующих развитию онкологического заболевания желудка, утверждает врач. Также, по ее словам, спровоцировать появление рака могут дефицит витамина С, избыточный вес, малая подвижность и злоупотребление алкоголем и сигаретами.

Доктор подчеркнула, что в группы высокого риска входят пациенты старше 50 лет и те, у кого ранее обнаруживали предраковые заболевания. Наиболее подвержены этому онкологическому заболеванию люди со второй группой крови, добавила эксперт.

Ранее мы писали о том, что ученые создали управляемые бактерии для борьбы с раком.

Болезни и лекарства,Мария Лопатина,
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