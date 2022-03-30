Ученые создали управляемые бактерии для борьбы с раком

Калифорнийские ученые технологического института научились управлять бактериями с помощью звука. Этот навык поможет совершить прорыв в лечении онкологии. Результаты проведенного исследования появились на страницах журнала Nature Communications.

Escherichia coli – специализированный штамм бактерий – способен не только обнаруживать раковые клетки, но и уничтожать их. Чтобы ввести их в человека, используется воздействие импульсов ультразвука. Они активизируют высвобождение сильнодействующих лекарств.

Ученые заметили, что у мышей, получивших штамм бактерий и прошедших процедуру ультразвука, рост опухоли замедлился. Только у немногих особей выраженного эффекта не было. У грызунов, обработанных или бактериями, или ультразвуком, прогресс в лечении отсутствовал.

Однако исследование будет продолжено. Ученые планируют добавить способность визуализации бактерии с помощью ультразвука и более точное прицеливание.