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32 минуты назад

Ученые создали управляемые бактерии для борьбы с раком

Мира Маркина

Калифорнийские ученые технологического института научились управлять бактериями с помощью звука. Этот навык поможет совершить прорыв в лечении онкологии. Результаты проведенного исследования появились на страницах журнала Nature Communications.

Ученые создали управляемые бактерии для борьбы с раком
Фото: flickr.comflickr.com

Escherichia coli – специализированный штамм бактерий – способен не только обнаруживать раковые клетки, но и уничтожать их. Чтобы ввести их в человека, используется воздействие импульсов ультразвука. Они активизируют высвобождение сильнодействующих лекарств.

Ученые заметили, что у мышей, получивших штамм бактерий и прошедших процедуру ультразвука, рост опухоли замедлился. Только у немногих особей выраженного эффекта не было. У грызунов, обработанных или бактериями, или ультразвуком, прогресс в лечении отсутствовал.

Однако исследование будет продолжено. Ученые планируют добавить способность визуализации бактерии с помощью ультразвука и более точное прицеливание.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые создали искусственный белок для быстрого обнаружения рака.

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