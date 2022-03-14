Ученые создали искусственный белок для быстрого обнаружения рака

Исследователи из Красноярска смогли создать искусственный гибридный белок для быстрого выявления маркера онкологических заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН .

Оказалось, что гибридные белки достаточно стабильны и устойчивы в том числе и при хранении в замороженном виде в растворе в течение шести месяцев с потерей активности всего на 10-15%. Значит, они могут стать основой для создания тест систем по определению онкомаркеров в крови.