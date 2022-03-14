Ученые создали искусственный белок для быстрого обнаружения рака

Исследователи из Красноярска смогли создать искусственный гибридный белок для быстрого выявления маркера онкологических заболеваний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.
"Красноярские ученые создали новые искусственные гибридные белки, способные быстро выявить маркер онкологического заболевания в крови человека и подать биолюминесцентный сигнал об их наличии. Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний",
- говорится в сообщении.
Оказалось, что гибридные белки достаточно стабильны и устойчивы в том числе и при хранении в замороженном виде в растворе в течение шести месяцев с потерей активности всего на 10-15%. Значит, они могут стать основой для создания тест систем по определению онкомаркеров в крови.
Отмечается, что тест с использованием этих белков можно проводить в один этап, что позволяет снизить стоимость анализа.
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