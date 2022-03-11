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21 минуту назад

Онколог назвала признаки, указывающие на рак толстой кишки

Мира Маркина

Онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram перечислила «тревожные звоночки», указывающие на развитие рака толстой кишки.

Онколог назвала признаки, указывающие на рак толстой кишки
Фото: Кадр из сериала «Клиника»Кадр из сериала «Клиника»

Врач подробно расписала признаки и что они означают. На что стоит обратить внимание?

  • Необычные изменения в привычной работе кишечника: диарея, запоры, изменения формы стула, которые длятся более 4-х недель.
  • Дискомфорт в животе: вздутие живота, непонятные боли. Дискомфорт может возникать после еды или при неудобном положении тела.
  • Чувство не полного опорожнения кишечника.
  • Ложные позывы к дефекации.
  • Появление крови в кале — прожилки и примеси.
  • Кал темного, почти черного цвета — признак примеси крови и образований в вышележащих отделах.
  • Общая слабость, быстрая утомляемость.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Анемия (низкий гемоглобин и другие показатели).

Специалист отмечает, что часто симптомы практически незаметны. Пациенты списывают их на другие болезни. Для постановки диагноза врач советует делать скрининг рака толстой кишки с возраста 40-45 лет. Также эксперт рекомендует проходить регулярный осмотр — колоноскопию и ректоскопию.

«Колоноскопию я рекомендую делать 1 раз в 5 лет. Но иногда нужно чаще, если есть ФАКТОРЫ РИСКА (семейная история рака толстой кишки, лечение рака толстой кишки в прошлом, есть воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), удаление некоторых полипов ранее», — отмечает врач.

Елена Смирнова — проктолог, онколог, хирург. В описании шапки Instagram врач отмечает, что входит в топ-3 проктологов Санкт-Петербурга.

Ранее врач рассказал, как избежать болезней почек.

Болезни и лекарства,Елена Смирнова,
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