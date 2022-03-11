Онколог назвала признаки, указывающие на рак толстой кишки

«Колоноскопию я рекомендую делать 1 раз в 5 лет. Но иногда нужно чаще, если есть ФАКТОРЫ РИСКА (семейная история рака толстой кишки, лечение рака толстой кишки в прошлом, есть воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), удаление некоторых полипов ранее», — отмечает врач.