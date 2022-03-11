Онколог назвала признаки, указывающие на рак толстой кишки

Онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram перечислила «тревожные звоночки», указывающие на развитие рака толстой кишки.
Врач подробно расписала признаки и что они означают. На что стоит обратить внимание?
Специалист отмечает, что часто симптомы практически незаметны. Пациенты списывают их на другие болезни. Для постановки диагноза врач советует делать скрининг рака толстой кишки с возраста 40-45 лет. Также эксперт рекомендует проходить регулярный осмотр — колоноскопию и ректоскопию.
«Колоноскопию я рекомендую делать 1 раз в 5 лет. Но иногда нужно чаще, если есть ФАКТОРЫ РИСКА (семейная история рака толстой кишки, лечение рака толстой кишки в прошлом, есть воспалительные болезни кишечника (язвенный колит или болезнь Крона), удаление некоторых полипов ранее», — отмечает врач.
Елена Смирнова — проктолог, онколог, хирург. В описании шапки Instagram врач отмечает, что входит в топ-3 проктологов Санкт-Петербурга.
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