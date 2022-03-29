Медик предупредила об обострении болезней почек весной

У людей, испытывающих проблемы с почками, в весеннее время заболевания обостряются. Об этом рассказала врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина «Газете.Ru».

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В частности, спровоцировать воспаление в почках весной могут переохлаждение, простуда и ОРВИ. Медик порекомендовала во избежание этого выпивать около двух литров жидкости в сутки восполнять баланс витаминов в организме.

Еще один фактор - качество питания. По словам специалиста, следует ограничить жирной еды или слишком низкокалорийных продуктов. Конечно, алкогольные напитки лучше исключить.

Физические упражнения также могут позитивно сказаться на почках. По мнению врача, следует выполнять упражнения для мышц брюшной полости, спинных и поясничных, что поможет укрепить мочевыделительную систему. Если, при этом, делать упражнения на мышцы ног, то можно уменьшить отеки и застой в почках.