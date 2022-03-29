Курение табака названо одним из главных факторов риска для ХОБЛ и ИБС

«Один из главных факторов риска для ХОБЛ и ИБС — курение сигарет. При этом не никотин является основной причиной связанных с курением заболеваний, а именно табачный дым, который состоит из более 7000 химических соединений, из которых как минимум 250 токсичны, а 69 — вызывают рак», — объяснил кардиолог.