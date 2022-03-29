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37 минут назад

Кардиолог назвал курение табака одним из главных факторов риска болезней легких и сердца

Диана Товсепова

Курение сигарет названо одним главных факторов риска для хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС). Об этом рассказал д.м.н., доцент Кубанского государственного медицинского университета, кардиолог Виталий Зафираки.

Курение табака названо одним из главных факторов риска для ХОБЛ и ИБС
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Один из главных факторов риска для ХОБЛ и ИБС — курение сигарет. При этом не никотин является основной причиной связанных с курением заболеваний, а именно табачный дым, который состоит из более 7000 химических соединений, из которых как минимум 250 токсичны, а 69 — вызывают рак», — объяснил кардиолог.

По словам Зафираки, медики должны помочь пациентам найти способ снизить вред, наносимый табакокурением.

«В случае отсутствия в настоящий момент мотивации у пациента на отказ от курения, следует рекомендовать переход на альтернативные способы доставки никотина.

Например, на системы нагревания табака, чтобы снизить воздействие вредных веществ, присутствующих в дыме сигарет. Оптимальной перспективой является полный отказ от курения и потребления табака», — считает специалист.

Ранее мы писали о продукте, который способен помочь восстановить легкие.

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