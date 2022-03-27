Ученые создали противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые на основе соединения GPHR-529 создали противозачаточные для мужчин. Препарат подавляет образование сперматозоидов. Об этом сообщает Runews24.

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Таблетки прошли испытание на мышах. Специалисты обнаружили, что при получении дозы препарата у грызунов заметно сокращалось количество сперматозоидов, таким образом вероятность зачатия после полового акта уменьшалась на 99%.

На данный момент эксперты готовятся к следующему этапу испытаний — на людях. Исследования будут проходить еще, как минимум, год. Но уже сейчас ученые заверяют, что препарат не будет иметь побочных эффектов.