Врач раскрыл опасность бесконтрольного приема обезболивающих

«А к вторичным, когда у человека есть какие-то хронические заболевания, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, то почки при таких заболеваниях поражаются очень часто, и чем длительнее течет основное заболевание, тем больше вероятность развития патологии почек. Но есть еще одна особенность, когда человек внешне здоров, у него нет хронических заболеваний, у него может развиться патология почек вследствие бесконтрольного приема различных лекарств. У нас часто рекламируют прием обезболивающего, не задумываясь о том, по какой причине боль. Но, если почитать инструкцию, почти все могут вызвать хронический интерстициальный нефрит. Причем поражение почек проявится только при появлении почечной недостаточности»,