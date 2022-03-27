Врач раскрыл опасность бесконтрольного приема обезболивающих

Бесконтрольный прием обезболивающих может спровоцировать развитие патологии почек. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко.
По словам специалиста, заболевания почек могут быть первичными и вторичными. К первичным относятся иммунологии почек, уточнил врач.
«А к вторичным, когда у человека есть какие-то хронические заболевания, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, то почки при таких заболеваниях поражаются очень часто, и чем длительнее течет основное заболевание, тем больше вероятность развития патологии почек. Но есть еще одна особенность, когда человек внешне здоров, у него нет хронических заболеваний, у него может развиться патология почек вследствие бесконтрольного приема различных лекарств. У нас часто рекламируют прием обезболивающего, не задумываясь о том, по какой причине боль. Но, если почитать инструкцию, почти все могут вызвать хронический интерстициальный нефрит. Причем поражение почек проявится только при появлении почечной недостаточности»,
– рассказал Котенко.
Эксперт заявил, что даже при сохранении всего лишь 30 процентов структуры почки способны выполнять свои функции. Тем не менее доктор рекомендует проверять орган хотя бы раз в год.
«Для сохранения здоровых почек надо соблюдать самый главный принцип медицины – не навреди. Прежде всего, избавиться от курения, не употреблять бесконтрольно лекарственные препараты, а если надо принять, то читать инструкцию о возможных последствиях приема препарата и согласовать его прием с врачом, необходимо контролировать артериальное давление, не ограничивать себя в потреблении воды, потому что она позволяет снизить концентрацию токсических веществ, которые выводят почки, при умеренном, и в то же время достаточном приеме воды создаются хорошие условия для работы почек. Обращайте внимание на то, что вы едите, потому что естественное питание из естественных продуктов намного безопаснее, чем продукты длительного хранения или фруктовые воды, которые содержат соли и консерванты»,
– резюмировал Котенко.
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