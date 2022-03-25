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1 час назад

Гастроэнтеролог рассказал об опасных видах боли в животе

Даша Краснова

Доктор медицинских наук, главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа Андрей Барановский рассказал, что иногда боли в животе могут свидетельствовать о проблемах в организме. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Гастроэнтеролог рассказал об опасных видах боли в животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Один из наиболее распространенных случаев – сильные и резкие боли. Они нередко появляются после долгих застолий, но не всегда в этом виновата еда.

«Они могут говорить о таких проблемах, как проблемы желчевыделительной системы, панкреатит, холецистит», – заявил Барановский.

Болезни могут проявляться горечью во рту, тошнотой, рвотой с желчью и болевым синдромом в разных частях живота.

Наиболее опасные боли возникают на голодный желудок и в ночное время. Например, когда человек пробуждается от голода и боли, а притупить неприятные ощущения помогает только еда, вода или лекарства.

«Чаще всего это говорит об обострении язвенной болезни, тяжелых вариантах гастрита с эрозиями», – предупредил Барановский.

В этом случае необходимо обращаться на за помощью, особенно если в рвоте появились черные вкрапления. Так как быть результатом кровотечения.

До этого мы рассказывали о язве желудка после коронавируса.

Болезни и лекарства,
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