Гастроэнтеролог рассказал об опасных видах боли в животе

Доктор медицинских наук, главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа Андрей Барановский рассказал, что иногда боли в животе могут свидетельствовать о проблемах в организме. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Один из наиболее распространенных случаев – сильные и резкие боли. Они нередко появляются после долгих застолий, но не всегда в этом виновата еда.

«Они могут говорить о таких проблемах, как проблемы желчевыделительной системы, панкреатит, холецистит», – заявил Барановский.

Болезни могут проявляться горечью во рту, тошнотой, рвотой с желчью и болевым синдромом в разных частях живота.

Наиболее опасные боли возникают на голодный желудок и в ночное время. Например, когда человек пробуждается от голода и боли, а притупить неприятные ощущения помогает только еда, вода или лекарства.

«Чаще всего это говорит об обострении язвенной болезни, тяжелых вариантах гастрита с эрозиями», – предупредил Барановский.

В этом случае необходимо обращаться на за помощью, особенно если в рвоте появились черные вкрапления. Так как быть результатом кровотечения.