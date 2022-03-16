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5 часов назад

Врач рассказал о язве желудка после коронавируса

Мария Каткова

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что прием некоторых лекарств при коронавирусе может стать причиной появления язвы желудка. Об этом сообщает Ura.ru.

Лечение коронавируса, протекающего в средней и тяжелой форме, требует приема разнообразных лекарств, например таблетки для снятия боли и снижения температуры. Они имеют ульцерогенные побочные действия, которые приводят к язве.

"Пациентам с хроническими гастритами следует в индивидуальном порядке решать вопрос о назначении противоязвенных препаратов. Если после коронавируса жалобы на боли в эпигастрии, изжогу, тошноту и рвоту длительно сохраняются, необходимо обследоваться", — посоветовал Токарев.

Эксперт отметил, что язвы могут появляться из-за снижения иммунного ответа и активизации бактерии H.pylori. Это устанавливается по анализу крови и лечится.

Ранее сообщалось, что терапевт рассказала, какие болезни возникают после COVID-19.

Коронавирус,Видео,Сергей Токарев,
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