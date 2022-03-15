Терапевт рассказала, какие болезни возникают после COVID-19

Врач высшей категории и терапевт Татьяна Романенко перечислила болезни, которые могут проявиться после коронавируса. Доктор отметила, что после COVID-19 чаще проявляется сахарный диабет. Ее слова цитирует издание URA.RU.
Романенко отметила, что организм каждого человека реагирует на вирус по-разному.
«Рецепторы у коронавируса находятся по всему организму и страдать может как соединительная ткань, так и нервная ткань, легкие и сердце, соответственно, последствия могут быть у всех разные».
«После перенесенной инфекции нередко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа», — добавила Татьяна Романенко.
С этим согласилась профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина.
Специалист добавила, что после коронавируса могут появиться проблемы с нервами и суставами.
«Вирусные инфекции, особенно коронавирус, могут провоцировать воспалительные заболевания любых органов <...> Могут быть артриты, заболевания нервной системы, полирадикулопатия, другие болезни суставов».
Елена отметила, что частота заболеваний пока неясна.
«Другой вопрос, насколько часто они встречаются в популяции», — заключила врач.