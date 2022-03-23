Как распознать депрессию: видео

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от депрессии страдает пять процентов взрослого населения. При этом более 75% людей в странах с низким и средним уровнем дохода не получают никакого лечения.

Врач-невролог Алиса Коротина в своем TikTok-аккаунте рассказала, по каким признакам можно распознать у себя или близких наличие депрессивного состояния. Так, по словам медика, стоит обратить внимание на свое состояние при переутомлении и неврозах. Они являются предвестниками заболевания.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о клинических проявлениях депрессии.

Загрузка…