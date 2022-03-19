Терапевт назвала лучшие народные средства от простуды

По мнению терапевта Надежды Чернышовой, средства народной медицины помогают лишь при легкой простуде. В тяжелых случаях лучше не экспериментировать и обратиться к врачу. Об этом специалист рассказала «Вечерней Москве».

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«Все зависит от состояния иммунитета и силы возбудителя. В легких случаях организму достаточно минимальной поддержки, чтобы он сам справился. Вирусные инфекции проходят без специального лечения, оно обычно симптоматическое. Мед, малина и липовый цвет способствуют ускоренному выведению вируса из организма, но они не лечат — просто оказывают небольшую помощь», — объяснила Надежда Чернышова.

Например, хотя имбирь обладает согревающим эффектом и помогает при ознобе, высокую температуру он не снизит. Также Чернышова предостерегла от использования сока алоэ при заложенности носа:

«Не стоит применять раствор сока алоэ для лечения насморка: он ничем не лучше аптечных средств, но может вызвать раздражение и даже избыточный ожог. Лучше всего использовать капли или мази аптечные. Есть средства, которые содержат экстракт растений — они действуют эффективнее».

При этом отвары трав — ромашки, календулы, шалфея — вполне эффективны при полоскании горла.

«Если нет температуры выше 38 градусов, нет никаких настораживающих признаков, никакой головной боли или боли в ухе, необычного кашля, то можно обходиться обычными средствами: покой, обильное питье, травяные чаи, полоскание горла. Если что-то выбивается из общей картины или наблюдается выраженное плохое самочувствие и есть температура, лучше обратиться к врачу, чтобы не пропустить никаких осложнений», — уточнила Чернышева.