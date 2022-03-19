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4 часа назад

Фармаколог рассказал, когда в аптеках снова появятся лекарства

Катерина Саломе

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что переживать из-за отсутствия иностранных лекарств в аптеках не стоит. Он заявил, что несмотря на существующие трудности в поставках, дефицит вряд ли возникнет. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Фармаколог рассказал, когда в аптеках снова появятся лекарства
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отмечает, что нехватка лекарств в аптеках вполне обоснована. По словам фармаколога, перебои с поставками препаратов связаны исключительно с ажиотажным спросом на них.

«Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова»,

— объяснил Беспалов, добавив, что при этом ажиотаж не может быть постоянным.

Специалист заверяет, что через две-три недели интерес россиян к лекарствам пойдет на спад. К тому моменту запасы препаратов уже будут сделаны, что позволит системе обеспечения поставок работать более слаженно.

Ранее мы писали о том, что эксперт высказался о вероятности дефицита импортных лекарств в России.

Болезни и лекарства,Николай Беспалов,
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