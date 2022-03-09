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1 час назад

Эксперт высказался о вероятности дефицита импортных лекарств в России

Мира Маркина

Член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк заявил, что дефицита зарубежных лекарств в России не будет. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт высказался о дефиците импортных лекарств в России
Фото: AdobeStockeAdobeStocke

По словам эксперта, существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Шуляк отметил, что ранее некоторые препараты уже пропадали и вскоре появлялись на российском рынке. Это было связано с перерегистрациями или приостановками определенных заводов, выпускающих лекарства.

«Если говорить о препаратах, которые находятся под патентной защитой, которые эксклюзивны, то будут непрямые поставки. Будут поставки через третьи страны», — сказал специалист.

Он также добавил, что лекарства в России могут подорожать из-за того, что конечная цена ингредиентов для создания препаратов будет расти.

Как считает Шуляк, препараты без патентной защиты можно будет приобретать свободно:

«Потому что это и российское производство, и Индия, и Китай, и Турция — они спокойно заместят генерический сегмент рынка».

Ранее вирусолог оценил влияние пандемии на импортозамещение.

Новости,Сергей Шуляк,
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