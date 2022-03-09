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2 часа назад

Вирусолог оценил влияние пандемии на импортозамещение

Мира Маркина

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что пандемия COVID-19 повлияла на решение вопросов импортозамещения в сфере биотехнологий. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Вирусолог оценил влияние пандемии на импортозамещение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия нас естественным образом привела к импортозамещению. Так как COVID-19 пришел одновременно во все страны, специалисты были одинаково не готовы к этому», — заявил эксперт.

По его словам, пандемия коронавируса позволила России обеспечить себя собственными оборудованием и реагентами. Этот вопрос пришлось решать два года назад. В 2020 году производящие ключевые реагенты, а также оборудование, страны переориентировали поставки на собственные рынки.

Ранее в аптеках была замечена временная нехватка импортных шприцов и инсулина.

Новости,Павел Волчков,
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