Вирусолог оценил влияние пандемии на импортозамещение

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что пандемия COVID-19 повлияла на решение вопросов импортозамещения в сфере биотехнологий. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Пандемия нас естественным образом привела к импортозамещению. Так как COVID-19 пришел одновременно во все страны, специалисты были одинаково не готовы к этому», — заявил эксперт.

По его словам, пандемия коронавируса позволила России обеспечить себя собственными оборудованием и реагентами. Этот вопрос пришлось решать два года назад. В 2020 году производящие ключевые реагенты, а также оборудование, страны переориентировали поставки на собственные рынки.