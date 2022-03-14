Почему нельзя ставить брекеты при сколиозе: видео

Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему нельзя ставить брекеты и импланты при дегенеративном заболевании позвоночника. Так, по словам медика, сколиоз изменяет прикус. Перед тем, как принимать решение о походе к ортодонту, необходимо посетить невролога или травматолога-ортопеда, чтобы узнать, что происходит с позвоночником.