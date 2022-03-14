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3 часа назад

Почему нельзя ставить брекеты при сколиозе: видео

Мира Маркина

Перед установкой брекетов пациенты должны заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторые заболевания являются противопоказанием. Например, сахарный диабет, онкология, эпилепсия, туберкулез, а также сколиоз.

Врач-невролог с 18-летним стажем Алиса Коротина рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему нельзя ставить брекеты и импланты при дегенеративном заболевании позвоночника. Так, по словам медика, сколиоз изменяет прикус. Перед тем, как принимать решение о походе к ортодонту, необходимо посетить невролога или травматолога-ортопеда, чтобы узнать, что происходит с позвоночником.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем чревата установка брекетов при сколиозе.

Ранее мы рассказывали, может ли пот сигнализировать о начале болезни.

Болезни и лекарства,Видео,
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