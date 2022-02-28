Бруксизм – непроизвольное сокращение жевательных мышц. Ранее считалось, что если во время ночного отдыха человек внезапно начинает “скрипеть” зубами, то это сигнализирует о начавшемся гельминтозе. Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория рассказал в своем блоге в TikTok (@dr_raulspb1), почему на самом деле возникает бруксизм и как с ним справиться.

Для лечения это проблемы нужен комплексный подход – считает автор ролика. Можно приобрести ночную капу, которая в момент сжатия челюсти предотвратит повреждение зубной эмали. Укол ботулотоксина в жевательные мышцы подействует как миорелаксант и расслабит их.

Третье важное условие лечения – снижение уровня стресса. Очень часто бруксизм возникает как психосоматический ответ организма на нервное потрясение.