Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
2 часа назад

Видео: какая неочевидная, но опасная привычка провоцирует варикоз

Катерина Саломе

Заболевание вен – это больше, чем просто косметическая проблема. По статистике, около 70 процентов женщин в стране страдает от различных проявлений варикоза. Мужчин с этим недугом сталкивается чуть меньше – 50 процентов.

Среди основных причин развития этого заболевания выделяют:
  • малоподвижный образ жизни,
  • ожирение,
  • наследственность,
  • вредные привычки.

Врач Светлана Фомина опубликовала видео в своем TicTok-аккаунте, в котором утверждает, что есть еще одна неочевидная причина развития варикоза. По ее словам, спровоцировать болезнь вен может привычка сидеть в позе «нога на ногу».

Смотрите также видео, рассказывающее, о чем сигнализирует икота.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители