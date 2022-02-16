Заболевание вен – это больше, чем просто косметическая проблема. По статистике, около 70 процентов женщин в стране страдает от различных проявлений варикоза. Мужчин с этим недугом сталкивается чуть меньше – 50 процентов.
Врач Светлана Фомина опубликовала видео в своем TicTok-аккаунте, в котором утверждает, что есть еще одна неочевидная причина развития варикоза. По ее словам, спровоцировать болезнь вен может привычка сидеть в позе «нога на ногу».
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