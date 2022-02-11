О чем сигнализирует икота: видео

Наверняка нет человека, который хотя бы однажды не испытал приступ икоты. Оказывается, мы икаем не только вследствие переохлаждения или из-за бутерброда, съеденного всухомятку. Безобидная на первый взгляд икота может быть симптомом опасных заболеваний и состояний. О них рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Механизм появления икоты прост: при нарушении деятельности диафрагмы и межреберных мышц возникает их хаотичное, толчкообразное сокращение. Оно и вызывает икание. А вот причины у такого нарушения могут быть разными.

Если икота возникает беспричинно часто, сопровождается головной болью, болью в шее и шумом в ушах – это повод обратиться к хирургу и неврологу. Грыжа межпозвонковых дисков шейного отдела может вызывать икание. Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует проверить состояние позвоночника.

Также икота может сигнализировать о гельминтозе. Паразиты трихинеллы способны, попадая в человеческий организм, поражать мышцы дыхания и диафрагму. Что как раз провоцирует икоту.

Если икота появилась вследствие удара в живот или после интенсивных занятий спортом, вероятно, вы получили травму диафрагмы.

Также Татьяна Романенко рассказала о том, что внезапная длительная икота может быть симптомом инсульта. Дело в том, что диафрагма управляется структурами головного мозга, которые находятся в его стволе и гипоталамусе. При остром нарушении мозгового кровообращения, локализованном там же, возникает икота.