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4 часа назад

О чем сигнализирует икота: видео

Мира Маркина

Наверняка нет человека, который хотя бы однажды не испытал приступ икоты. Оказывается, мы икаем не только вследствие переохлаждения или из-за бутерброда, съеденного всухомятку. Безобидная на первый взгляд икота может быть симптомом опасных заболеваний и состояний. О них рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Механизм появления икоты прост: при нарушении деятельности диафрагмы и межреберных мышц возникает их хаотичное, толчкообразное сокращение. Оно и вызывает икание. А вот причины у такого нарушения могут быть разными.

Если икота возникает беспричинно часто, сопровождается головной болью, болью в шее и шумом в ушах – это повод обратиться к хирургу и неврологу. Грыжа межпозвонковых дисков шейного отдела может вызывать икание. Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует проверить состояние позвоночника.

Также икота может сигнализировать о гельминтозе. Паразиты трихинеллы способны, попадая в человеческий организм, поражать мышцы дыхания и диафрагму. Что как раз провоцирует икоту.

Если икота появилась вследствие удара в живот или после интенсивных занятий спортом, вероятно, вы получили травму диафрагмы.

Также Татьяна Романенко рассказала о том, что внезапная длительная икота может быть симптомом инсульта. Дело в том, что диафрагма управляется структурами головного мозга, которые находятся в его стволе и гипоталамусе. При остром нарушении мозгового кровообращения, локализованном там же, возникает икота.

В последнее время врачи бьют тревогу: возраст пациентов, которые сталкиваются с инсультом впервые, постоянно снижается. В любом случае важно не упустить время и оказать помощь пострадавшему как можно скорее. Ранее “Рамблер” рассказывал о пяти признаках инсульта, зная которые вы сможете быстро распознать опасное состояние.

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