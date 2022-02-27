Врач предупредил о серьезном последствии COVID-19

Коронавирусная инфекция может приводить к серьезным последствиям для разных систем человеческого организма. Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила о том, что ковид может вызвать обострению аллергических заболеваний. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU.
"Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет", — объяснила Надежда Логина.
По мнению специалиста, снять обострение поможет "курс радикального лечения".
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