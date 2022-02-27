Врач предупредил о серьезном последствии COVID-19

"Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет", — объяснила Надежда Логина.