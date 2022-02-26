Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» при тяжелом омикроне

«Могу сообщить последние данные, что эффективность «Спутника V» по отношению к тем вариантам «Омикрона», которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93–94%», — заявил Гинцбург.