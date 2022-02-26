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3 часа назад

Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» при тяжелом омикроне

Даша Краснова

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина «Спутник V» на 89% эффективна против тяжелых случаев коронавируса, который вызвал штамм-омикрон. Если человек поставил бустерную прививку, тогда эффективность составляет 93–94%. Об этом сообщают "РИА Новости".

«Могу сообщить последние данные, что эффективность «Спутника V» по отношению к тем вариантам «Омикрона», которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93–94%», — заявил Гинцбург.

До этого мы рассказывали об опасности назальной вакцины от COVID-19.

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