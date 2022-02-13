Вирусолог заявил об опасности назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных. Он объяснил это тем, что они способны "задеть" жизненно важные органы. Об этом сообщает РБК.
Чумаков пояснил, что нос связан с мозгом обонятельным нервом. Поэтому все медикаменты, которые по нему проходят, подвергаются строгой оценке факторов риска:
"Назальные вакцины могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными".
В свою очередь, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оснований считать назальную вакцину от коронавируса опасной нет, поскольку препарат в мозг "не идет":
"Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства".
Ранее стало известно, что коронавирус оказался опасен для беременных.