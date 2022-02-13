Вирусолог заявил об опасности назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных. Он объяснил это тем, что они способны "задеть" жизненно важные органы. Об этом сообщает РБК.