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39 минут назад

Вирусолог заявил об опасности назальной вакцины от COVID-19

Мария Иглина

Директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных. Он объяснил это тем, что они способны "задеть" жизненно важные органы. Об этом сообщает РБК.

Вирусолог заявил об опасности назальной вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чумаков пояснил, что нос связан с мозгом обонятельным нервом. Поэтому все медикаменты, которые по нему проходят, подвергаются строгой оценке факторов риска:

"Назальные вакцины могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными".

В свою очередь, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оснований считать назальную вакцину от коронавируса опасной нет, поскольку препарат в мозг "не идет":

"Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства".

Ранее стало известно, что коронавирус оказался опасен для беременных.

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