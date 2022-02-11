Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
2 часа назад

Коронавирус оказался опасен для беременных

Мария Иглина

Международная группа ученых выяснила, что коронавирус может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и даже мертворождение у женщин. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Коронавирус оказался опасен для беременных
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали плацентарную ткань и результаты аутопсии 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения, у невакцинированных женщин, перенесших COVID-19 во время беременности.

Им удалось выяснить что коронавирус способен проникать в плаценту и вызывать плацентит — опасное воспаление, которое ведет к деструктивным поражениям. В итоге, тяжелая плацентарная недостаточность, затрагивающая до 77 процентов ткани, приводила к мертворождению примерно на 30 неделе беременности.

Кроме этого, коронавирус был обнаружен в организме некоторых плодов, однако повреждение плаценты было основной причиной смерти.

Среди беременных женщин в США с COVID-19, около 1 из 80 родов было мертворождением — потерей плода после 20 недель беременности. Среди неинфицированных этот показатель составляет 1 из 155.

Ранее стало известно об опасном синдроме, развивающемся на фоне "омикрона".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители