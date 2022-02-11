Коронавирус оказался опасен для беременных

Международная группа ученых выяснила, что коронавирус может проникать в плаценту и вызывать преждевременные роды и даже мертворождение у женщин. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Исследователи проанализировали плацентарную ткань и результаты аутопсии 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения, у невакцинированных женщин, перенесших COVID-19 во время беременности.

Им удалось выяснить что коронавирус способен проникать в плаценту и вызывать плацентит — опасное воспаление, которое ведет к деструктивным поражениям. В итоге, тяжелая плацентарная недостаточность, затрагивающая до 77 процентов ткани, приводила к мертворождению примерно на 30 неделе беременности.

Кроме этого, коронавирус был обнаружен в организме некоторых плодов, однако повреждение плаценты было основной причиной смерти.

Среди беременных женщин в США с COVID-19, около 1 из 80 родов было мертворождением — потерей плода после 20 недель беременности. Среди неинфицированных этот показатель составляет 1 из 155.