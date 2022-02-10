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1 час назад

Врач назвал опасный синдром, развивающийся на фоне "омикрона"

Стелла Шмель

Стало известно, что на фоне коронавирусного штамма "омикрон" может развиться опасный для жизни синдром, ему подвержены дети до пяти лет. Об этом заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Его слова приводит Ura.ru.

Врач назвал опасный синдром, развивающийся на фоне "омикрона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „Омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть",

- рассказал он.

Врач перечислил основные симптомы опасного состояния и отметил, что в данном случае нужна немедленная госпитализация.

"Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал „лающим“, голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков".

Ранее мы писали, как понять, что вы подхватили омикрон-штамм.

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