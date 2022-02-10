Врач назвал опасный синдром, развивающийся на фоне "омикрона"

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при „Омикроне“, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов, и если ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть",