Как понять, что вы подхватили омикрон-штамм

За прошедший день в России выявлено 113 122 новых случаев коронавируса. Большинство новых случаев приходится на новый омикрон-штамм. "Рамблер" выяснил, как понять, что вы подхватили именно его.

повышение температуры тела выше 37,5 °C — более 90 %;

—кашель, сухой или со скудной мокротой — 80 %;

—одышка — 30 %;

—утомляемость — 40 %;

—ощущение тяжести в грудной клетке — более 20 %. Эксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.

Отличие нового штамма от предыдущего, что он поражает верхние дыхательные пути и проявляется болью в горле и сухим кашлем. В некоторых случаях штамм напоминает ротавирус, так как появляется диарея и рвота.

По словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. При бессимптомном или легком течении лекарства практически не нужны. Необходимо снижать температуру при недомогании, пить витамины D, C и цинк, употреблять обильное питье и соблюдать постельный режим.

Важно оповестить медицинских работников , если температура повысилась до 39 °C и не помогают жаропонижающие препараты. Антибиотики без показания врача принимать опасно.

Главный риск домашнего лечения COVID-19 — нежелание обращаться к врачу. Если температуре держится больше 4-х дней — это сигнал о возможном тяжелом течении заболевания.