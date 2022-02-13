Врач рассказал, когда таблетки от головной боли не помогут

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина» рассказал, когда могут быть бесполезными таблетки от сильной головной боли. По словам эксперта, нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут быть бесполезными при спазме сосудов.

Врач пояснил, что из-за спазм сосудов возникает из-за интенсивной боли. В результате таблетка будет не работать, а «лежать в желудке и не всасываться». В качестве альтернативы Комаровский предложил использовать лекарства в жидкой форме — например, не таблетку, а сироп.

Врач отметил, что существует большая разница между обычной головной болью и мигренью. Боли при последнем эпизодически повторяются и носят приступообразный характер. Продолжительность приступов длится от четырех часов до трех суток, сопровождается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и тошнотой.