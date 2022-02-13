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2 часа назад

Врач рассказал, когда таблетки от головной боли не помогут

Мира Маркина

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина» рассказал, когда могут быть бесполезными таблетки от сильной головной боли. По словам эксперта, нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут быть бесполезными при спазме сосудов.

Врач рассказал, когда таблетки от головной боли не помогут
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач пояснил, что из-за спазм сосудов возникает из-за интенсивной боли. В результате таблетка будет не работать, а «лежать в желудке и не всасываться». В качестве альтернативы Комаровский предложил использовать лекарства в жидкой форме — например, не таблетку, а сироп.

Врач отметил, что существует большая разница между обычной головной болью и мигренью. Боли при последнем эпизодически повторяются и носят приступообразный характер. Продолжительность приступов длится от четырех часов до трех суток, сопровождается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям и тошнотой.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что делать при першении и боли в горле. Константин Иванов, кандидат медицинских наук, заведующий центра кардиологии и терапии, ведущий программы «Это лечится», отметил, что при разных причинах применяют разные стратегии лечения. Кроме того, медик призвал принимать лекарственные препараты только по назначению врача.

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