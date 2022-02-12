Что делать при першении в горле: советы врача

Если мы берем инфекционный компонент першения, нужно понимать, какими симптомами оно сопровождается. Это повышение температуры, насморк, кашель и другие симптомы. Существуют разные тактики лечения першения. Одно дело, если это бактериальная инфекция, и понятно, что только после купирования бактериального компонента приемом антибиотиков пройдет вся остальная симптоматика. Другое дело, на фоне ОРВИ, данное першение проходит самостоятельно. Но очень часто першение беспокоит и до появления ковида, и лишь какие-то вирусные заболевания стимулируют именно этот симптом. Это могут быть сахарный диабет, рефлюкс-ЭЗОФАГИТ, заболевания щитовидной железы и достаточно часто это бывают неврозы. И, конечно, неврозы никакими бактериальными и противовирусными препаратами лечить нельзя. Но если это стандартное першение при омикроне, который проходит достаточно быстро в большинстве случаев, то, конечно, самое безопасное, что можно рекомендовать и это точно не навредит, без полноценного осмотра и лабораторных исследований, — это просто полоскать рот ромашкой или календулой, или средствами, которые смягчают горло.