Алкоголизм не всегда проявляется в форме физической зависимости. При первых стадиях этого заболевания его практически невозможно диагностировать без помощи психолога, так как чрезмерная любовь к спиртному проявляется сначала через мысли и чувства, которые испытывает человек во время употребления алкогольных напитков.
Стоит обращать внимание на поведение своих близких людей, которые часто употребляют спиртное, можно задавать им наводящие вопросы относительно их эмоциональной связи со спиртным. Смотрите видео и узнаете способ, как диагностировать первую стадию алкоголизма по одному признаку.
Ранее сообщалось, что врач раскрыл, какой алкоголь приводит к снижению интеллекта.