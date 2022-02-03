Алкоголизм не всегда проявляется в форме физической зависимости. При первых стадиях этого заболевания его практически невозможно диагностировать без помощи психолога, так как чрезмерная любовь к спиртному проявляется сначала через мысли и чувства, которые испытывает человек во время употребления алкогольных напитков.