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1 час назад

Врач раскрыл, какой алкоголь приводит к снижению интеллекта

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн рассказал, какой алкоголь отупляет сильнее всего. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Врач раскрыл, какой алкоголь приводит к снижению интеллекта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач отметил, что алкогольные коктейли негативно сказываются на работе разных систем организма.

"Алкогольные коктейли более вредны, их воздействие на органы более долгое и токсичное. Сочетания компонентов в коктейлях удлиняют, усугубляют, увеличивают вредную нагрузку на организм. Потому что коктейль - это смесь разных веществ, химических вкусовых добавок и плюс большое количество сахара. Сахар конкурирует с алкоголем в обменных процессах печени".

Также он рассказал, что такие напитки негативно сказываются на уровне интеллекта.

"Печень в первую очередь перерабатывает сахар или какой-то компонент коктейля, а алкоголь в это время длительно и жестко воздействует на центральную нервную систему, что в дальнейшем может приводить к ухудшению памяти, снижению интеллекта, сложностям в обучении и усвоении новой информации и прочее, то есть ведет к нарушениям интеллектуально-мнестическим способностям человека".

Врач отметил, что алкогольные напитки на основе игристого вина в разы вреднее.

"Опьянение от газированных алкогольных напитков будет более тяжелым и может принимать патологические формы. То есть, вы выпили фужер шампанского с водкой, а будете по состоянию как после целой бутылки крепкого напитка".

Ранее мы писали, что как отличить поддельный алкоголь от настоящего.

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