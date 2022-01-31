Врач раскрыл, какой алкоголь приводит к снижению интеллекта

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн рассказал, какой алкоголь отупляет сильнее всего. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
Врач отметил, что алкогольные коктейли негативно сказываются на работе разных систем организма.
"Алкогольные коктейли более вредны, их воздействие на органы более долгое и токсичное. Сочетания компонентов в коктейлях удлиняют, усугубляют, увеличивают вредную нагрузку на организм. Потому что коктейль - это смесь разных веществ, химических вкусовых добавок и плюс большое количество сахара. Сахар конкурирует с алкоголем в обменных процессах печени".
Также он рассказал, что такие напитки негативно сказываются на уровне интеллекта.
"Печень в первую очередь перерабатывает сахар или какой-то компонент коктейля, а алкоголь в это время длительно и жестко воздействует на центральную нервную систему, что в дальнейшем может приводить к ухудшению памяти, снижению интеллекта, сложностям в обучении и усвоении новой информации и прочее, то есть ведет к нарушениям интеллектуально-мнестическим способностям человека".
Врач отметил, что алкогольные напитки на основе игристого вина в разы вреднее.
"Опьянение от газированных алкогольных напитков будет более тяжелым и может принимать патологические формы. То есть, вы выпили фужер шампанского с водкой, а будете по состоянию как после целой бутылки крепкого напитка".
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