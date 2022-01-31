Врач раскрыл, какой алкоголь приводит к снижению интеллекта

"Печень в первую очередь перерабатывает сахар или какой-то компонент коктейля, а алкоголь в это время длительно и жестко воздействует на центральную нервную систему, что в дальнейшем может приводить к ухудшению памяти, снижению интеллекта, сложностям в обучении и усвоении новой информации и прочее, то есть ведет к нарушениям интеллектуально-мнестическим способностям человека".