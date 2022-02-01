Врач предупредил о смертельно опасной одышке

«Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое», — объяснил Мясников.