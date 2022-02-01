Врач предупредил о смертельно опасной одышке

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы «О самом главном» (канал «Россия 1») рассказал о том, какая одышка должна насторожить здорового человека.
Мясников объяснил, что остро возникающая одышка может сигнализировать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. Ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам – о сердечной недостаточности.
Отдельно Александр Мясников сказал несколько слов о панических атаках. Они тоже часто сопровождаются затруднением дыхания. Однако, по мнению врача, в серьезные проблемы со здоровьем такое явление не перерастает.
«Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое», — объяснил Мясников.
Опасность одышки также зависит от образа жизни человека.
Читайте также: врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19.