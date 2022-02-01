Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Врач предупредил о смертельно опасной одышке

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире программы «О самом главном» (канал «Россия 1») рассказал о том, какая одышка должна насторожить здорового человека.

Врач предупредил о смертельно опасной одышке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мясников объяснил, что остро возникающая одышка может сигнализировать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. Ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам – о сердечной недостаточности.

Отдельно Александр Мясников сказал несколько слов о панических атаках. Они тоже часто сопровождаются затруднением дыхания. Однако, по мнению врача, в серьезные проблемы со здоровьем такое явление не перерастает.

«Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое», — объяснил Мясников.

Опасность одышки также зависит от образа жизни человека.

Читайте также: врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители