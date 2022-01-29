Врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19

О том, что именно вызывает одышку, не исчезающую в течение многих месяцев после перенесенного заболевания, сообщили британские медики. Результаты их исследований приводит BBC News со ссылкой на сайт Оксфордского биомедицинского исследовательского центра.
Специалисты изучили легкие 36 пациентов, 11 из которых перенесли коронавирус в легкой форме, но позже страдали от постковидного синдрома, 12 людей, которые из-за COVID-19 попали в больницу, но в дальнейшем никаких неприятных ощущений не испытывали, и 13 совершенно здоровых людей.
В результате исследования медики выяснили, что при постковидном синдроме распределение газа по легким настолько же затруднено, как и при острой фазе заболевания.
Исследователи выдвинули предположение, что COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких, которые не получается заметить во время проведения компьютерной томографии. Именно из-за того, что методы исследования не показывают у пациентов никаких отклонений, и затрудняются диагностика и лечение постковидного синдрома.