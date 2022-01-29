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1 час назад

Врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19

О том, что именно вызывает одышку, не исчезающую в течение многих месяцев после перенесенного заболевания, сообщили британские медики. Результаты их исследований приводит BBC News со ссылкой на сайт Оксфордского биомедицинского исследовательского центра.

Врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Специалисты изучили легкие 36 пациентов, 11 из которых перенесли коронавирус в легкой форме, но позже страдали от постковидного синдрома, 12 людей, которые из-за COVID-19 попали в больницу, но в дальнейшем никаких неприятных ощущений не испытывали, и 13 совершенно здоровых людей.

В результате исследования медики выяснили, что при постковидном синдроме распределение газа по легким настолько же затруднено, как и при острой фазе заболевания.

Исследователи выдвинули предположение, что COVID-19 вызывает микроскопические повреждения легких, которые не получается заметить во время проведения компьютерной томографии. Именно из-за того, что методы исследования не показывают у пациентов никаких отклонений, и затрудняются диагностика и лечение постковидного синдрома.

Ранее выяснилось, как долго коронавирус остается в тканях человека.

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