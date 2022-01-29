Врачи нашли причину длительной одышки после COVID-19

О том, что именно вызывает одышку, не исчезающую в течение многих месяцев после перенесенного заболевания, сообщили британские медики. Результаты их исследований приводит BBC News со ссылкой на сайт Оксфордского биомедицинского исследовательского центра.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Специалисты изучили легкие 36 пациентов, 11 из которых перенесли коронавирус в легкой форме, но позже страдали от постковидного синдрома, 12 людей, которые из-за COVID-19 попали в больницу, но в дальнейшем никаких неприятных ощущений не испытывали, и 13 совершенно здоровых людей.

В результате исследования медики выяснили, что при постковидном синдроме распределение газа по легким настолько же затруднено, как и при острой фазе заболевания.