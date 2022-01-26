Выяснилось, как долго коронавирус остается в тканях человека

Ученые выяснили, что коронавирус может оставаться в тканях человека до семи месяцев. Об этом сообщила доктор биологических наук Анча Баранова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследования Национального института здоровья США.

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Ученые изучили ткани 44 погибших пациентов, перенесших коронавсирус. Оказалось, что COVID-19 долго остается в тканях человека во всех органах на протяжении семи месяцев. Это касается и тех людей, кто перенес болезнь бессимптомно.

«В постковидных тканях ученые нашли и субгеномную вирусную РНК (а это значит, вирус размножался совсем недавно), и даже собранные вирусные частицы, способные к заражению клеток», - написала Баранова.

Таким образом, доктор сделала заключение о том, что постковидный синдром действительно присутствует у всех людей, которые сталкиваются с инфекцией. Она предположила, что можно ввести особую систему оценки состояния переболевших в виде баллов восстановления.